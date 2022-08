“Incontro con gli agenti”: Juventus, domani l’affare più atteso può sbloccarsi (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Juventus, nella giornata di domani la dirigenza bianconera incontrerà gli agenti del giocatore: l’affare può così sbloccarsi. La Juventus vorrebbe affondare definitivamente il colpo per l’attacco. Il giovane classe 2000 ha chiesto, nel frattempo, la cessione al suo club di appartenenza. L’obiettivo è andare a giocare la Champions League e ora i bianconeri vogliono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato, nella giornata dila dirigenza bianconera incontrerà glidel giocatore:può così. Lavorrebbe affondare definitivamente il colpo per l’attacco. Il giovane classe 2000 ha chiesto, nel frattempo, la cessione al suo club di appartenenza. L’obiettivo è andare a giocare la Champions League e ora i bianconeri vogliono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

