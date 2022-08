Elezioni 2022, Meloni: “Contro di noi la solita sinistra” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’alleanza Pd-Azione fa chiarezza sulle forze in campo alle prossime Elezioni” politiche del 25 settembre 2022. “A misurarsi con il centrodestra e FdI ci sarà la solita sinistra”. Lo dichiara Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. “Il Pd, la sinistra estrema e Azione, la costola del Pd presieduta dall’europarlamentare eletto nel Pd, Carlo Calenda. Finisce la storiella di Azione partito moderato, alternativo alla sinistra tutta tasse, assistenzialismo e nemica del ceto produttivo” dice Meloni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’alleanza Pd-Azione fa chiarezza sulle forze in campo alle prossime” politiche del 25 settembre. “A misurarsi con il centrodestra e FdI ci sarà la”. Lo dichiara Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. “Il Pd, laestrema e Azione, la costola del Pd presieduta dall’europarlamentare eletto nel Pd, Carlo Calenda. Finisce la storiella di Azione partito moderato, alternativo allatutta tasse, assistenzialismo e nemica del ceto produttivo” dice. L'articolo proviene da Italia Sera.

