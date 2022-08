Calciomercato Juventus: si sogna Milinkovic e si studia Morata (Di martedì 2 agosto 2022) Quello della Juventus potrebbe diventare un Calciomercato di eterni ritorni sia negli obiettivi che nei giocatori effettivamente tesserati. In questo periodo si sentono nomi già noti che però sono ritornati con forza in ottica bianconera. Uno di questi è quello di Milinkovic-Savic dalla Lazio, ma anche un sempiterno Alvaro Morata per il quale a spingere sarebbe lo stesso Allegri. Ecco dunque le ultime sul Calciomercato della Juventus. Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Milinkovic Era uno dei nomi in quella famosa lista di Paratici dimenticata al bar e in generale Sergej Milinkovic-Savic è sempre stato in orbita Juventus. Le qualità del centrocampista della Lazio sono indiscusse ed è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Quello dellapotrebbe diventare undi eterni ritorni sia negli obiettivi che nei giocatori effettivamente tesserati. In questo periodo si sentono nomi già noti che però sono ritornati con forza in ottica bianconera. Uno di questi è quello di-Savic dalla Lazio, ma anche un sempiterno Alvaroper il quale a spingere sarebbe lo stesso Allegri. Ecco dunque le ultime suldella, ritorno di fiamma perEra uno dei nomi in quella famosa lista di Paratici dimenticata al bar e in generale Sergej-Savic è sempre stato in orbita. Le qualità del centrocampista della Lazio sono indiscusse ed è ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INTERESSE PER RASPADORI DEL SASSUOLO. I NEROVERDI CHIEDONO NON MENO DI 40 MILIONI… - Calciomercatin1 : Non credo minimamente alla voce #mertens/#juventus . #napoli #Calciomercato - PochoDibia : Giacomo Raspadori ha dato la sua disponibilità al Napoli, ma la Juventus si è inserita da poco per provare a sorpas… -