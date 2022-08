Cagliari | Deiola | rinnovo è una scelta di cuore

(Di martedì 2 agosto 2022) Ieri compleanno esino al 2025, oggi la conferenza stampa per spiegare la decisione di continuare il viaggio insieme per altri tre anni. Alessandro, centrocampista, è pronto a una nuova ...

