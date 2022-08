Avvenire: “la Rai ha cercato di promuovere il calcio femminile come fosse una battaglia per i diritti civili» (Di martedì 2 agosto 2022) Su Avvenire c’è un’interessante analisi di Andrea Fagioli sull’idea di calcio femminile che ha avuto la Rai. Il principio che ha guidato la Rai nel trasmettere gli Europei di calcio. Qui ci interessa mettere in evidenza il ruolo avuto dalla televisione, che ha cercato di promuovere il calcio femminile come fosse una battaglia per i diritti civili. E per farlo non ha provato a far capire quanto possa essere bello il calcio delle donne come sport in sé, ma ha cercato di creare dei personaggi. L’esempio più clamoroso è quello di Sara Gama, capitano della Nazionale, sulla quale da tempo si è concentrata l’attenzione della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Suc’è un’interessante analisi di Andrea Fagioli sull’idea diche ha avuto la Rai. Il principio che ha guidato la Rai nel trasmettere gli Europei di. Qui ci interessa mettere in evidenza il ruolo avuto dalla televisione, che hadiilunaper i. E per farlo non ha provato a far capire quanto possa essere bello ildelle donnesport in sé, ma hadi creare dei personaggi. L’esempio più clamoroso è quello di Sara Gama, capitano della Nazionale, sulla quale da tempo si è concentrata l’attenzione della ...

fnifba : RT @napolista: Avvenire: “la Rai ha cercato di promuovere il calcio femminile come fosse una battaglia per i diritti civili» “Non ha prova… - napolista : Avvenire: “la Rai ha cercato di promuovere il calcio femminile come fosse una battaglia per i diritti civili» “Non… - andreafagioli56 : @RaiTre #unpostoalsole storie semplici e ripetitive, personaggi come persone da «spiare» per il successo di una ser… - GIANELL88197079 : @GIANELL75895056 @Quirinale @_Carabinieri_ @ZelenskyyUa @Marinellasoldi @GiorgiaMeloni @bobsecci @Elisa_Dossi… - BroccoloGina : RT @DanielemoroMoro: @BeppeGiulietti @grazidimambro @PBerizzi @CarloVerdelli @maurobiani @antoniospadaro @Avvenire_Nei @nelloscavo @Anpinaz… -