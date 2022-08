Wizz Air lancia recruitment days in sette città italiane (Di lunedì 1 agosto 2022) Wizz Air è alla ricerca di nuovi membri per il suo equipaggio di bordo e lancia recruitment days in sette città italiane. Si inizia a Roma, il 4 agosto, per poi passare a Milano il 12 agosto, Napoli sempre il 12 agosto, Palermo il 16 agosto, Catania il 17 agosto, Bari il 18 agosto, di nuovo a Roma il 19 agosto e Venezia sempre il 19 agosto. Per poter partecipare ai recruitment days è necessario seguire le istruzioni presenti a questo link:https://careers.Wizzair.com/content/EventsCabinCrew/. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022)Air è alla ricerca di nuovi membri per il suo equipaggio di bordo ein. Si inizia a Roma, il 4 agosto, per poi passare a Milano il 12 agosto, Napoli sempre il 12 agosto, Palermo il 16 agosto, Catania il 17 agosto, Bari il 18 agosto, di nuovo a Roma il 19 agosto e Venezia sempre il 19 agosto. Per poter partecipare aiè necessario seguire le istruzioni presenti a questo link:https://careers.air.com/content/EventsCabinCrew/. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

