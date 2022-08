Traffico Roma del 01-08-2022 ore 18:00 (Di lunedì 1 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulla Cassia bis sveglia interne abbiamo code a tratti tra il raccordo anulare a Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo la causa lavori in corso da oltre un’ora la tangenziale è stata riaperta al transito era rimasta chiusa per le conseguenze di un incidente avvenuto nella Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni passiamo sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con code in carreggiata interna Non è uscita Nomentana Tiburtina e successivamente tra la Romani nella Appia altre coda all’altezza della via del Mare in direzione Pontina in quest’ultimo caso la causa sono i lavori in carreggiata esterna coda a partire dalla Pontina sino al bivio con la Roma Napoli sulla via Appia Nuova permangono incolonnamenti per lavori tra Ciampino e il raccordo è sempre sulla via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Cassia bis sveglia interne abbiamo code a tratti tra il raccordo anulare a Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo la causa lavori in corso da oltre un’ora la tangenziale è stata riaperta al transito era rimasta chiusa per le conseguenze di un incidente avvenuto nella Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni passiamo sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con code in carreggiata interna Non è uscita Nomentana Tiburtina e successivamente tra lani nella Appia altre coda all’altezza della via del Mare in direzione Pontina in quest’ultimo caso la causa sono i lavori in carreggiata esterna coda a partire dalla Pontina sino al bivio con laNapoli sulla via Appia Nuova permangono incolonnamenti per lavori tra Ciampino e il raccordo è sempre sulla via ...

