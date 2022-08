PS4 | la fine di un’era è alle porte | ciclo produttivo concluso secondo Sony

cheaterbag : RT wireditalia 'Gli ultimi dati di vendita sono quelli di maggio, con 117,2 milioni di unità in tutto il mondo: ora… - wireditalia : Gli ultimi dati di vendita sono quelli di maggio, con 117,2 milioni di unità in tutto il mondo: ora si andrà fino a… - Asgard_Hydra : Ps4 al capolinea: stop alla produzione della console | Wired Italia - ItaliaStartUp_ : Ps4 al capolinea: stop alla produzione della console - andreastoolbox : #Ps4 al capolinea: stop alla produzione della console -

Wired Italia

Certo è curioso notare come il prossimo 9 novembre debutterà ufficialmente l atteso videogioco God of War Ragnarök che si può dunque considerare l ultimo grande giocoper quanto riguarda le ...... HandyGames Disponibilità: 19 Luglio - PC, Xbox One, Xbox Series X - S,, PS5, Switch Versione ...significa che di tanto in tanto dovrete recuperarne qualcuno per evitare che faccia una brutta. ... Ps4 al capolinea: stop alla produzione della console Un altro mese sono i libri e ora siamo ben oltre il 2022 e l'estate. Mentre senza dubbio molti di voi sono entusiasti del ritorno di una Gamescom fisica alla fine di agosto, in vista di quell'evento a ...Sony ha già parlato della sua strategia per riaccendere l'interesse dei giocatori poco attivi sia su PS4 che su PS5.