Ps4 al capolinea | stop alla produzione della console

Everyeye Videogiochi

... ma nell'ultimo giorno circa si è diffusa la notizia che il gioco è già al, con Ubisoft ... Roller Champions è disponibile su, Xbox One, Nintendo Switch e PC.... che è stato supportato per tantissimi anni ma che, qualche tempo fa, è arrivato al. Ma ... ci saranno skin ed elementi cosmetici da sbloccare , e sarà disponibile nel corso del 2022 per, ... PlayStation 4 al capolinea: Sony ha smesso di aggiornare i dati di vendita Nel suo ultimo report finanziario, Sony ha dichiarato che d'ora in avanti non aggiornerà più il totale delle vendite di PS4.