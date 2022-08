"Per salvare la biodiversità bisogna puntare sulla terra, non sulle serre" (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - “L'agricoltura è un'attività fondamentale. Il modello basato su fertilizzanti e pesticidi di monoculture esaurisce il terreno e lo uccide in pochi anni”, dice all'Agi Serena Milano, responsabile della Fondazione Slow Food per la biodiversità. Ora la domanda è: i cambiamenti climatici, la siccità, le temperature elevate ci costringeranno si o no a ripensare il modo di fare agricoltura in modo radicale? La battaglia è in corso: multinazionali come Syngenta, con base a Basilea in Svizzera, premono affinché si rinunci all'agricoltura biologica in favore di coltivazioni a sfruttamento intensivo per ottenere rese produttive maggiori, altri agricoltori puntano a ricoprire il territorio di serre attraverso cui poter controllare la produzione goccia dopo goccia. È l'approccio giusto? C'è una terza via? “Un conto è avere delle aziende basate sul concetto ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - “L'agricoltura è un'attività fondamentale. Il modello basato su fertilizzanti e pesticidi di monoculture esaurisce il terreno e lo uccide in pochi anni”, dice all'Agi Serena Milano, responsabile della Fondazione Slow Food per la. Ora la domanda è: i cambiamenti climatici, la siccità, le temperature elevate ci costringeranno si o no a ripensare il modo di fare agricoltura in modo radicale? La battaglia è in corso: multinazionali come Syngenta, con base a Basilea in Svizzera, premono affinché si rinunci all'agricoltura biologica in favore di coltivazioni a sfruttamento intensivo per ottenere rese produttive maggiori, altri agricoltori puntano a ricoprire il territorio diattraverso cui poter controllare la produzione goccia dopo goccia. È l'approccio giusto? C'è una terza via? “Un conto è avere delle aziende basate sul concetto ...

