Pensioni, nuovo servizio Inps per la gestione delle pratiche per i dipendenti pubblici: si parte con Milano (Di lunedì 1 agosto 2022) parte da Milano l'utilizzo della nuova piattaforma Inps ASI, ovvero Area Servizi Integrati per le Pensioni della gestione pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 agosto 2022)dal'utilizzo della nuova piattaformaASI, ovvero Area Servizi Integrati per ledellapubblica. L'articolo .

orizzontescuola : Pensioni, nuovo servizio Inps per la gestione delle pratiche per i dipendenti pubblici: si parte con Milano - Gaia_Mariasole : RT @gionibigud: Quindi i problemi dell'Italia sono di nuovo immigrazione, tasse e pensioni. Pensioni, immigrazione e tasse. Tasse, immigraz… - adequateincome : @silvacoscina @domenicomazzone Unioni civili Divorzio breve Norme per la non autosufficienza e sull’autismo Legge s… - SteSocial : @LiciaRonzulli Il #centrodestra è composto dalle stesse forze politiche che nel 2011 hanno portato l'#Italia quasi… - kontross : @eziomauro Non diciamo scemenze tanto dirle!! Draghi poteva andare avanti comunque ne ha fatte di corre e di crude… -