Mauri: «In Mls se perdi o se vinci è lo stesso. I soldi sono importanti, ma sentirsi giocatori lo è di più» (Di lunedì 1 agosto 2022) Gianluca Di Marzio intervista l’ex centrocampista del Milan, José Mauri, ora svincolato. “Mi alleno da solo da aprile, da quando ho lasciato gli Stati Uniti. Ho detto al mister che non avevo nulla da fare lì, ho salutato tutti e me ne sono andato. Poi qualche giorno di vacanza e sono tornato in Argentina ad allenarmi: 5 giorni a settimana, la mattina in palestra, il pomeriggio in campo. sono seguito da un preparatore personale e ogni tanto mi alleno con la piccola squadra del paese, lo Sportivo”. Sulla sua esperienza in Argentina: “Il calcio argentino fino a quel momento l’avevo visto solo in tv. Al Talleres ho trovato una tifoseria molto passionale, dopo quelle delle grandi di Buenos Aires c’è la loro. Uscire dal tunnel e vedere la gente sugli spalti è la cosa più bella. A livello di stadi e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) Gianluca Di Marzio intervista l’ex centrocampista del Milan, José, ora svincolato. “Mi alleno da solo da aprile, da quando ho lasciato gli Stati Uniti. Ho detto al mister che non avevo nulla da fare lì, ho salutato tutti e me neandato. Poi qualche giorno di vacanza etornato in Argentina ad allenarmi: 5 giorni a settimana, la mattina in palestra, il pomeriggio in campo.seguito da un preparatore personale e ogni tanto mi alleno con la piccola squadra del paese, lo Sportivo”. Sulla sua esperienza in Argentina: “Il calcio argentino fino a quel momento l’avevo visto solo in tv. Al Talleres ho trovato una tifoseria molto passionale, dopo quelle delle grandi di Buenos Aires c’è la loro. Uscire dal tunnel e vedere la gente sugli spalti è la cosa più bella. A livello di stadi e ...

