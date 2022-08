Lega Serie A con Adplay crea piattaforma dedicata agli highlights del campionato (Di lunedì 1 agosto 2022) Adplay Media Holding, realtà composta da società specializzate in digital transformation per il business Media, è la società scelta dalla Lega Serie A per l’ideazione, lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di una nuova piattaforma multimediale di proprietà.Nei termini dell’accordo biennale in esclusiva, la società fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada viene... Leggi su digital-news (Di lunedì 1 agosto 2022)Media Holding, realtà composta da società specializzate in digital transformation per il business Media, è la società scelta dallaA per l’ideazione, lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di una nuovamultimediale di proprietà.Nei termini dell’accordo biennale in esclusiva, la società fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada viene...

bruttisporchica : @LeastSquares71 Noi vi prendiamo per il culo tutti gli anni, mica sono negli ultimi 5. Posta le statische dal 1927.… - sportli26181512 : Como, ufficiale l'ingaggio di Cesc Fabregas: (ANSA) - ROMA, 01 AGO - Adesso c'è anche l'ufficializzazione: il Como,… - infoitsport : Bellissimo tweet della Lega Serie A per i 96 anni del Napoli - napolipiucom : Bellissimo tweet della Lega Serie A per i 96 anni del Napoli #96anni #CalcioNapoli #compleanno #LegaserieA… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Fabregas è un nuovo giocatore del Como: Adesso c’è anche l’ufficializzazione: il Co… -