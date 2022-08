Incidente in montagna, escursionista muore sul Rocciamelone (Di lunedì 1 agosto 2022) Un escursionista di 69 anni è morto precipitando mentre si trovava sul monte Rocciamelone dal versante di Mompantero (Torino), in Val di Susa. L'Incidente è avvenuto in tarda mattinata, intorno alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Undi 69 anni è morto precipitando mentre si trovava sul montedal versante di Mompantero (Torino), in Val di Susa. L'è avvenuto in tarda mattinata, intorno alle ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente in montagna, precipita in Val di Susa: morto escursionista - ChiaraPottini : RT @TgrRaiPiemonte: Incidente in montagna. Un escursionsita di 69 anni muore sul Rocciamelone - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Incidente in montagna. Un escursionsita di 69 anni muore sul Rocciamelone - TgrRaiPiemonte : Incidente in montagna. Un escursionsita di 69 anni muore sul Rocciamelone - SkyTG24 : Incidente in montagna, precipita in Val di Susa: morto escursionista -