Incendio a Cinecittà | gli Studios vanno a fuoco e le fiamme minacciano la casa del GFVip

Leggi su biccy

(Di lunedì 1 agosto 2022) Un maxiè scoppiato oggi, primo agosto, all’interno deglidia Roma. A riportare il fatto è stato FanPage che ha scritto: ” “I vigili delinformano che alle 15.50 circa sono state inviate tre squadre per cercare di domare l’. “Sul posto anche funzionario di turno e Capo Turno provinciale“, si legge in una nota dei pompieri. Al momento le squadre sono al lavoro non solo per cercare di spegnere le, ma anche per proteggere le strutture degliancora non interessate dal rogo. Il set che sta andando aè quello di “Firenze rinascimentale”. Per il momento non risultano feriti o intossicati dal fumo. Tutte le strade che confinano con glidisono ...