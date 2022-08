Elezioni, Bonelli risponde a Calenda: 'Ogni giorno mi insulta, pronto a un confronto pubblico' (Di lunedì 1 agosto 2022) "Ogni giorno Calenda mi insulta e si erge a censore altrui. Oggi ha detto che mi sarei inventato un partito all'ultimo secondo. I Verdi, di cui sono orgoglioso di far parte, sono nati il 16/11/1986. ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) "mie si erge a censore altrui. Oggi ha detto che mi sarei inventato un partito all'ultimo secondo. I Verdi, di cui sono orgoglioso di far parte, sono nati il 16/11/1986. ...

Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - Open_gol : Le «personalità divisive» non dovranno correre ai collegi uninominali. Per fermare la Meloni, il leader di Azione c… - pep2073 : #Calenda dice che il problema sono #Fratoianni #bonelli e #DiMaio per gli italiani invece sono lui e #Renzi , alle… - globalistIT : - TV7Benevento : Elezioni: Bonelli a Calenda, 'ogni giorno insulti e ultimatum, Verdi hanno stessi voti di Azione' -… -