Elezioni 2022, liste Lega in stand-by: Salvini chiede cv a militanti per ‘candidarsi’ (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Lega in fibrillazione per le liste elettorali. Nel partito guidato da Matteo Salvini si attende con ansia la fine di questa settimana, per capire come il leader aggiornerà le candidature per le politiche. “Di solito – spiega un parlamentare – si muovono di concerto il federale e le realtà locali, poi si fa una sintesi…”. Ma vuoi per i collegi divenuti molto più ampi, vuoi per il taglio di deputati e senatori, sono pochi i candidati leghisti che possono considerarsi al sicuro. Nel frattempo fa rumore la mail che è arrivata ai militanti e attivisti della Lega in Toscana, con l’invito a manifestare interesse per una eventuale candidatura a Roma, chiedendo l’invio del proprio curriculum. Una sorta di candidatura online, stile M5S, che sta facendo discutere il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) –in fibrillazione per leelettorali. Nel partito guidato da Matteosi attende con ansia la fine di questa settimana, per capire come il leader aggiornerà le candidature per le politiche. “Di solito – spiega un parlamentare – si muovono di concerto il federale e le realtà locali, poi si fa una sintesi…”. Ma vuoi per i collegi divenuti molto più ampi, vuoi per il taglio di deputati e senatori, sono pochi i candidati leghisti che possono considerarsi al sicuro. Nel frattempo fa rumore la mail che è arrivata aie attivisti dellain Toscana, con l’invito a manifestare interesse per una eventuale candidatura a Roma,ndo l’invio del proprio curriculum. Una sorta di candidatura online, stile M5S, che sta facendo discutere il ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - Pieroasinistra : RT @CBugliano: ?? ELEZIONI 2022: PER POTER VOTARE È NECESSARIO SUPERARE UN TEST ATTITUDINALE Secondo alcuni cittadini questo sarebbe discri… - lindaeciao : RT @fattoquotidiano: M5s, Ricciardi a La7: “Di Maio mi fa ridere per come si è ridotto. Elezioni? FdI, Italia Viva e tanta parte del Pd han… -