Ciclismo | Europei 2022 | il percorso ai raggi X Velocisti che saranno protagonisti a Monaco di Baviera

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sarà un’edizione che al 99% vedràla prossima deglidisu strada al maschile (parliamo ovviamente della prova in linea). Appuntamento in quel didi, dove andranno in scena anche tutte le altre discipline a livello continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio il207,9 chilometri con partenza da Murnau e arrivo in quel di. Primo tratto in linea che sarà quello più complesso a livello altimetrico: Kesselberg, dopo pochissimi chilometri di gara (8% la pendenza media) e un altro strappo (punte anche al 18%, ma brevissimo) a circa 100 dall’arrivo. Poi si entra nel circuito cittadino di ...

Filippo Ganna non parteciperà agli Europei 2022 di ciclismo, che andranno in scena a Monaco (Germania) dall'11 al 23 agosto. Il Campione del Mondo a cronometro si è chiamato fuori dalla rassegna continentale, aperta alle prove su strada.