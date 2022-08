Calcio: Manchester Utd, aumentata proposta ingaggio per De Jong (Di lunedì 1 agosto 2022) Resta ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo Manchester (INGHILTERRA) - Il Manchester United continua il suo pressing su Frankie De Jong. Secondo il "Daily Mail", i Red Devils avrebbero deciso ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Resta ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo(INGHILTERRA) - IlUnited continua il suo pressing su Frankie De. Secondo il "Daily Mail", i Red Devils avrebbero deciso ...

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Manchester Utd, aumentata proposta ingaggio per De Jong - sportface2016 : #ManchesterUnited su #DeJong: proposta d'ingaggio aumentata a 26 milioni - AgiproNews : Calciomercato, Milinkovic-Savic oggetto del desiderio delle big: la Juventus sogna il gran colpo, ma in quota resta… - apetrazzuolo : MERCATO - Milinkovic-Savic oggetto del desiderio delle big: la Juventus sogna il gran colpo, ma in quota restano av… - sportli26181512 : Dumfries, big inglesi all’erta. L’Inter chiede 50 milioni, ecco il piano in caso di addio: Dumfries, big inglesi al… -