Alfasigma, accordo per l'acquisizione del 100% di Sofar (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Alfasigma S.p.a. ha sottoscritto un accordo per acquisire l'intero capitale sociale di Sofar S.p.A., azienda farmaceutica italiana con oltre mezzo secolo di storia, operativa nella ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari. Alfasigma con questa acquisizione aggiunge al suo portafoglio i prodotti di Sofar, nota in particolare per Pentacol*, Enterolactis*, Gerdoff*, Cistiflux* e Siler*. Sofar ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 113 milioni di euro, in crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente. L'azienda, con oltre 54 anni di storia, 150 referenze commercializzate in più di 10 aree terapeutiche e oltre 300 dipendenti, possiede un avanzato laboratorio di ricerca ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) -S.p.a. ha sottoscritto unper acquisire l'intero capitale sociale diS.p.A., azienda farmaceutica italiana con oltre mezzo secolo di storia, operativa nella ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari.con questaaggiunge al suo portafoglio i prodotti di, nota in particolare per Pentacol*, Enterolactis*, Gerdoff*, Cistiflux* e Siler*.ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 113 milioni di euro, in crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente. L'azienda, con oltre 54 anni di storia, 150 referenze commercializzate in più di 10 aree terapeutiche e oltre 300 dipendenti, possiede un avanzato laboratorio di ricerca ...

