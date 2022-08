Alessandro Greco | non ce la faceva neanche a camminare | Quella prima conduzione

Leggi su newstv

(Di lunedì 1 agosto 2022), noto conduttore televisivo e radiofonico, ha condiviso un ricordo del passato: vediamo come è andata la sua. Il conduttore(web source)Classe 1972, nato a Grottaglie,è uno noto conduttore televisivo e radiofonico. Attualmente impegnato alla radio con il programma “No problem – W l’Italia” ed in televisione con la nuova trasmissione “Dolce Quiz”, ha debuttato come presentatore ed imitatore per emittenti private. Nel 1995 è entrato a far parte del cast del programma “Unomattina estate” ed è stato scelto come conduttore del “Seven Show”. È poi passato alladelle trasmissioni “Furore”, “Colorado” e “Una Canzone per te” insieme a Federica ...