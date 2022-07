WTA Varsavia 2022, Caroline Garcia travolge in due set Ana Bogdan e conquista il titolo (Di domenica 31 luglio 2022) Si è conclusa la finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 Varsavia 2022 di tennis: sulla terra battuta outdoor polacca, la transalpina Caroline Garcia, numero 5 del seeding, travolge la romena Ana Bogdan, sconfitta per 6-4 6-1 in un’ora e 22 minuti di gioco e conquista il titolo. Nel primo set Bogdan subisce il break a trenta nel secondo gioco, a seguire la francese scappa sul 3-0 non pesante. La romena per due volte recupera il break di ritardo, nel quinto e nel nono gioco, ma in entrambi i casi nel game successivo cede di nuovo la battuta, e così la transalpina al primo set point chiude sul 6-4 dopo 49 minuti. La seconda partita vede l’equilibrio spezzarsi nel quarto gioco, con Bogdan che va ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Si è conclusa la finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250di tennis: sulla terra battuta outdoor polacca, la transalpina, numero 5 del seeding,la romena Ana, sconfitta per 6-4 6-1 in un’ora e 22 minuti di gioco eil. Nel primo setsubisce il break a trenta nel secondo gioco, a seguire la francese scappa sul 3-0 non pesante. La romena per due volte recupera il break di ritardo, nel quinto e nel nono gioco, ma in entrambi i casi nel game successivo cede di nuovo la battuta, e così la transalpina al primo set point chiude sul 6-4 dopo 49 minuti. La seconda partita vede l’equilibrio spezzarsi nel quarto gioco, conche va ...

livetennisit : WTA 250 Varsavia e Praga: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - ansacalciosport : Wta Varsavia: Paolini eliminata in semifinale. L'italiana battuta in due set dalla francese Garcia | #ANSA - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Wta Varsavia, si ferma la corsa di Jasmine Paolini - oknosureddit : WTA Varsavia: Paolini rimonta Golubic e raggiunge la semifinale - glooit : Wta Varsavia: Paolini eliminata in semifinale leggi su Gloo -