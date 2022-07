Uomini e Donne, Natalia Paragoni non sta bene: lacrime e confessioni (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore Natalia Paragoni ha avuto un crollo emotivo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata sul suo profilo Instagram in lacrime raccontando un disagio che si trova a fronteggiare. Uno sfogo duro che c'entra con il tema dei social. Come è noto, i portali web costituiscono per molte persone un mezzo per affermarsi ma nascondono anche dei lati oscuri. Da un lato, infatti, impongono soprattutto agli influencer di mostrare una vita completamente perfetta, felice e senza problemi, dall'altro c'è anche il senso di inadeguatezza celato. La fidanzata di Andrea Zelletta ha confidato che da quando fa più o meno questo lavoro, ogni estate si chiude in se stessa e si sente un po' inutile: “Penso sempre che potevo fare di più o che possa dare di più. E finisco in questa situazione tipo di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime oreha avuto un crollo emotivo. L'ex corteggiatrice disi è mostrata sul suo profilo Instagram inraccontando un disagio che si trova a fronteggiare. Uno sfogo duro che c'entra con il tema dei social. Come è noto, i portali web costituiscono per molte persone un mezzo per affermarsi ma nascondono anche dei lati oscuri. Da un lato, infatti, impongono soprattutto agli influencer di mostrare una vita completamente perfetta, felice e senza problemi, dall'altro c'è anche il senso di inadeguatezza celato. La fidanzata di Andrea Zelletta ha confidato che da quando fa più o meno questo lavoro, ogni estate si chiude in se stessa e si sente un po' inutile: “Penso sempre che potevo fare di più o che possa dare di più. E finisco in questa situazione tipo di ...

