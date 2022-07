Speranza invoca la grande ammucchiata per restare al potere. “Serve un fronte anti-Meloni” (Di domenica 31 luglio 2022) Roberto Speranza, contestatissimo ministro della Salute dei governi Conte e Draghi, ha un bislacco concetto di democrazia. Se governa la destra “è un pericolo per l’Italia” e Serve quindi un fronte anti-Meloni. La democrazia è tutelata solo se al potere c’è lui. L’esponente di Articolo 1 (al 2 per cento nei sondaggi, quindi fuori dal Parlamento in base alla legge elettorale) ha lanciato la proposta di una grande ammucchiata, legata dal “collante anti-Meloni”, in un’intervista al Corriere della Sera. Il ministro della Salute sogna infatti un altro “campo largo”, quello che gli ha concesso di rimanere al governo in tutti questi anni, per salvarsi dal “campo santo” politico. “Invito tutti alla riflessione – dice accorato ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 luglio 2022) Roberto, contestatissimo ministro della Salute dei governi Conte e Draghi, ha un bislacco concetto di democrazia. Se governa la destra “è un pericolo per l’Italia” equindi un. La democrazia è tutelata solo se alc’è lui. L’esponente di Articolo 1 (al 2 per cento nei sondaggi, quindi fuori dal Parlamento in base alla legge elettorale) ha lanciato la proposta di una, legata dal “collante”, in un’intervista al Corriere della Sera. Il ministro della Salute sogna infatti un altro “campo largo”, quello che gli ha concesso di rimanere al governo in tutti questi anni, per salvarsi dal “campo santo” politico. “Invito tutti alla riflessione – dice accorato ...

