Riccione | due ragazze morte investite da un treno

(Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Due giovani donne sono rimaste uccise nella stazione di Riccione, investite da un convoglio mentre attraversavano i binari. Sul tragico incidente – avvenuto intorno alle 7 – sono in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. A seguito della disgrazia il traffico ferroviario è sospeso tra Pesaro e Riccione, comunica Trenitalia che spiega come i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. E' stato anche attivato il servizio sostitutivo con bus tra Cattolica e Rimini. L'articolo proviene da Italia Sera.

