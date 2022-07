Renzi spinge sul terzo polo: "Pronto a correre da solo. E su Calenda..." (Di domenica 31 luglio 2022) Il leader di Italia Viva punta su uno spazio "riformista e moderato": l'obiettivo è il 5%. Mano tesa a Calenda: "Se decide di stare in questa parte ha un ruolo molto rilevante" Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 luglio 2022) Il leader di Italia Viva punta su uno spazio "riformista e moderato": l'obiettivo è il 5%. Mano tesa a: "Se decide di stare in questa parte ha un ruolo molto rilevante"

