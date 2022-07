Psg-Nantes, Supercoppa francese: gol di Messi per l’1-0, assist di Neymar (VIDEO) (Di domenica 31 luglio 2022) Il VIDEO del gol di Leo Messi, che ha sbloccato la finale tra Paris Saint-Germain e Nantes valevole per la Supercoppa francese 2022. Alla prima vera occasione, la Pulce lascia il segno controllando alla perfezione il filtrante di Neymar nonostante una deviazione avversaria per poi saltare in bello stile il portiere Lafont e mettere in rete per l’1-0 dei parigini. SEGUI IL LIVE DI PSG-Nantes (DIRETTA) IL VIDEO DEL GOL DI Messi SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ildel gol di Leo, che ha sbloccato la finale tra Paris Saint-Germain evalevole per la2022. Alla prima vera occasione, la Pulce lascia il segno controllando alla perfezione il filtrante dinonostante una deviazione avversaria per poi saltare in bello stile il portiere Lafont e mettere in rete per l’1-0 dei parigini. SEGUI IL LIVE DI PSG-(DIRETTA) ILDEL GOL DISportFace.

SquawkaNews : PSG XI: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Sarabia, Messi, Neymar. Nante… - sportface2016 : VIDEO - #SuperCoupe Le immagini del gol di Leo #Messi in #PSGFCN #TropheeDesChampions - ClCRVG1995 : RT @CuriosidadesEU: GOL DO PSG! LIONEL MESSI! PSG 1-0 NANTES! - UiltonJesus1 : RT @CuriosidadesEU: GOL DO PSG! LIONEL MESSI! PSG 1-0 NANTES! - TarikuMs : Lionel Messi Goal. PSG 1-0 Nantes -