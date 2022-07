Nuovo allarme digitale | attenzione a queste app | potrebbero rubare i vostri risparmi

Leggi su computermagazine

(Di domenica 31 luglio 2022) Ancora una volta giunge unin merito ad alcune applicazioni chefare dei grossi danni. Nel dettaglio, come riferisce 91mobiles.com, stiamo parlando di app per sistemi operativi Android, quindi non per iPhone, che contengono al loro interno dei pericolosissimi malware il cui obiettivo è quello didati sensibili all’utente che le installata, a cominciare da informazioni relative all’home banking, ma anche pin e password. App dannose, 31/7/2022 – Computermagazine.itCome spesso avviene in questi casi, le app in questione sono riuscite ad aggirare lo sbarramento di sicurezza del Play Store di Google, e si basano sul modello dropper-as-a-service (DaaS), chiamate di conseguenza anche applicazioni dropper. Stando ai ricercatori di sicurezza di Trend Micro, in totale sarebbero 17 le app individuate come dannose, di ...