Niente Napoli per Simeone: affondo dalla Bundesliga! (Di domenica 31 luglio 2022) Giovanni Simeone è nella lista dei partenti dell’Hellas Verona da diverso tempo, su di lui è noto l’interesse del Napoli in primis, e della Juventus qualora la dirigenza bianconera decidesse di acquistare un vice Vlahovic con determinate caratteristiche. Secondo il noto giornale spagnolo Marca, il Borussia Dortmund sarebbe intenzionato ad accelerare nella corsa per il Cholito Simeone. L’ingaggio dell’attaccante argentino entra nella sua fase decisiva e pare che la squadra tedesca abbia preso ufficialmente il comando dell’operazione. Terzic Borussia Dortmund La seconda opzione più plausibile per il centravanti della selecciòn è rappresentata dalla Juventus. Nel caso in cui il Dortmund dovesse decidere di virare su un altro profilo, i bianconeri avrebbero una corsia preferenziale per il calciatore. La ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Giovanniè nella lista dei partenti dell’Hellas Verona da diverso tempo, su di lui è noto l’interesse delin primis, e della Juventus qualora la dirigenza bianconera decidesse di acquistare un vice Vlahovic con determinate caratteristiche. Secondo il noto giornale spagnolo Marca, il Borussia Dortmund sarebbe intenzionato ad accelerare nella corsa per il Cholito. L’ingaggio dell’attaccante argentino entra nella sua fase decisiva e pare che la squadra tedesca abbia preso ufficialmente il comando dell’operazione. Terzic Borussia Dortmund La seconda opzione più plausibile per il centravanti della selecciòn è rappresentataJuventus. Nel caso in cui il Dortmund dovesse decidere di virare su un altro profilo, i bianconeri avrebbero una corsia preferenziale per il calciatore. La ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, niente accordo per il rinnovo di #FabianRuiz: la situazione - annatrieste : Si soffre per chi è andato via ma chi è arrivato, dal momento che ha deciso di vestire la maglia azzurra, merita, a… - larenait : Niente si muove ancora e la serie A bussa alle porte - infoitsport : Napoli, Fabiàn Ruiz è un caso! Niente accordo per il rinnovo, cosa succede - sandroale71 : @Chiariello_CS Caro Direttore Kepa non ha niente a che vedere con Meret che in realtà si è dimostrato una delle più… -