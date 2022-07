“Mi voleva al Milan” | svelato il retroscena dal centrocampista di Serie A!

(Di domenica 31 luglio 2022) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Soriano haun particolaredi mercato, che lo avrebbe visto a più riprese vicino alle big del nostro campionato. Il primo in ordine cronologico risale al 2016, quando Siniša Mihajlovi?, suo attuale tecnico, era l’allenatore del: “Quando ero alla Samp, Siniša Mihajlovi? avrebbe voluto portarmi al”. Il mister rossonero si innamorò di lui, che nel 2015/16 con la maglia blucerchiata riuscì a realizzare 8 gol e fornire un assist da, quindi numeri tutt’altro che scontati. Soriano BolognaDopo l’interesse del, come testimoniato dallo stesso Soriano, arrivò anche quello del Napoli, sempre dopo la straordinaria stagione alla Sampdoria: “Poi so che mi cercò il ...

Un rialzo che dopo oltre un mese di estenuanti trattative ha vinto le resistenze del Bruges, ormai rassegnato da tempo a perdere un giocatore chefortemente il, tanto da decurtarsi i ...