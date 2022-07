Inter, senti Delio Rossi: 'Milenkovic non è dominante, Bremer è più forte' (Di domenica 31 luglio 2022) Intervistato da FirenzeViola, l'ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, ha espresso la propria opinione sul difensore Nikola Milenkovic,... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022)vistato da FirenzeViola, l'ex allenatore della Fiorentina,, ha espresso la propria opinione sul difensore Nikola,...

GiancarloMazz18 : @berulava_ SENTI MA COME LE FAI TU LE PERCENTUALI ? ALLA FINE PORTA 404% ? C'E' QUALCOSA CHE NON VA' . Ie squadr… - ShevchenkerS : @matdandy @Francys1208 @Ninuzzo1uno @Zoroback_023 ahahahahahahhaahah senti, roma è Champions League nella stessa fr… - BandieraInter : #Inter, senti #Marotta. E su #Casadei… - SpazioInter : Inter, senti Marotta: “Seconda stella? Deve essere uno stimolo, ma la prossima stagione sarà anomala” -… - zazoomblog : Inter senti Biasin: Se resta Skriniar ecco il piano per i 60mln. Digitalbits? Contratto blindato” - #Inter #senti… -