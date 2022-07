Gnam gnam | è polemica per un video dello chef Gordon Ramsay tra gli agnellini

(Di domenica 31 luglio 2022) Una pioggia di insulti si è abbattuta contro il celebre cuoco per una clip su Tik Tok. Gli utenti: 'È troppo, anche per chi non è ...

Melizieincucina : Tortine morbide ricetta senza uova, facile da realizzare, anche al gusto cacao, soffici sono delle nuvole di morbid… - HO5Hj : gnam l’ho mangiato in un solo boccone - _piccolobambi : @ICARVSMATH gnam per il bagnino - Melizieincucina : Club sandwich con cotolette di pollo alla paprika e curcuma, buonissimo. #food #yummy #delicious #homemade #pane… - AlessioBellucc5 : @blackcorner_off @Abbyy2Bunny2 @GMelenso @verde112233 @NaughtyPromos @tterb1407 @HighHeelsModel @RSpettacolari… -

Una pioggia di insulti si è abbattuta contro il celebre cuoco per una clip su Tik Tok. Gli utenti: 'È troppo, anche per chi non è ...Ciò che ha fatto più arrabbiare i fan sono state le parole usate da Ramsay durante il video, che con tono ironico ha detto: ', chi finirà per primo nel forno Tu!'. E poi ha concluso il ...Una pioggia di insulti si è abbattuta contro il celebre cuoco per una clip su Tik Tok. Gli utenti: "È troppo, anche per chi non è vegetariano" ...Gordon Ramsay, lo chef più famoso al mondo, finisce ancora una volta al centro di una polemica social. Questa volta a scatenare un vero e proprio putiferio mediatico è stato ...