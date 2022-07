sportli26181512 : #Governance #Notizie F1, Michael Masi: «Minacce di morte dopo Abu Dhabi»: L’ex direttore di gara della Formula 1, M… - CalcioFinanza : Formula 1, l'ex direttore di gara Michael #Masi: «Ho ricevuto minacce di morte dopo Abu Dhabi»… - gianmilan76 : RT @theshieldofspo1: L'ex direttore di gara torna a parlare di quanto è avvenuto ad Abu Dhabi. #TSOS #F1 #HungarianGP #MichaelMasi #Masi #… - MaStep92__ : RT @sportface2016: #F1, Michael #Masi rivela: 'Ho ricevuto minacce di morte, avevo paura che mi aggredissero per strada. Ho sbagliato a non… - theshieldofspo1 : L'ex direttore di gara torna a parlare di quanto è avvenuto ad Abu Dhabi. #TSOS #F1 #HungarianGP #MichaelMasi… -

Così in un'intervista pubblicata dal Daily Telegraph di Sydney ,, l'ex direttore di gara della Formula 1 , ha raccontato quanto gli accadde dopo il Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso ...Questa la testimonianza dirivelata in un'intervista rilasciata al Daily Telegraph di Sydney. L' ex direttore di gara di F1 si è reso protagonista della stagione 2021 per una serie di ...“Ho passato giorni bui, in cui mi sentivo l’uomo più odiato del pianeta. Ho ricevuto minacce di morte, da persone che promettevano di prendersi cura di me e della mia famiglia. Ricordo ancora benissim ...Dopo il controverso finale della stagione 2022 di F1 ad Abu Dhabi, Michael Masi ha rivelato di essere stato oggetto di pesanti minacce, fra cui anche auguri di morte.