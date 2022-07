F1, Michael Masi: “Dopo Abu Dhabi ho ricevuto minacce di morte” (Di domenica 31 luglio 2022) La vicenda di Abu Dhabi è ormai nota: qualche decisione non del tutto consona presa da Michael Masi nell’ultima gara del Mondiale di F1 dello scorso anno ha molto probabilmente cambiato le carte in tavola con il successo all’ultimo respiro di Max Verstappen. Da lì il crollo, con la scelta della FIA di rimuoverlo da direttore di gara. Nel frattempo però i momenti passati sono stati tutt’altro che positivi. Lo ha raccontato l’australiano in un’intervista al Daily Telegraph: “Ci sono stati giorni bui. Mi sentivo l’uomo più odiato del pianeta. Ho ricevuto minacce di morte, da persone che promettevano di prendersi cura di me e della mia famiglia”. Prosegue nel racconto: “Riesco ancora a ricordare quando passeggiavo per le strade di Londra, un giorno o due Dopo la gara. Ho ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) La vicenda di Abuè ormai nota: qualche decisione non del tutto consona presa danell’ultima gara del Mondiale di F1 dello scorso anno ha molto probabilmente cambiato le carte in tavola con il successo all’ultimo respiro di Max Verstappen. Da lì il crollo, con la scelta della FIA di rimuoverlo da direttore di gara. Nel frattempo però i momenti passati sono stati tutt’altro che positivi. Lo ha raccontato l’australiano in un’intervista al Daily Telegraph: “Ci sono stati giorni bui. Mi sentivo l’uomo più odiato del pianeta. Hodi, da persone che promettevano di prendersi cura di me e della mia famiglia”. Prosegue nel racconto: “Riesco ancora a ricordare quando passeggiavo per le strade di Londra, un giorno o duela gara. Ho ...

