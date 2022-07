“Colpa del reddito di cittadinanza”, ex volto di Uomini e Donne sulla graticola: follower furiosi (Di domenica 31 luglio 2022) Quando si pubblica qualcosa sui social finisce sulla bocca di tutti: uno degli ex volti di Uomini e Donne finisce sulla graticola Sicuramente uno sfogo, anche molto attuale, ma che ha fatto storcere il naso a qualcuno: una delle coppie del dating show di Canale 5 è finita sulla graticola per aver condiviso un loro L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Quando si pubblica qualcosa sui social finiscebocca di tutti: uno degli ex volti difinisceSicuramente uno sfogo, anche molto attuale, ma che ha fatto storcere il naso a qualcuno: una delle coppie del dating show di Canale 5 è finitaper aver condiviso un loro L'articolo proviene da Inews24.it.

Giorgiolaporta : Non sarà che i giornalisti stiano lavorando per dare la colpa della crisi a #Salvini e lavare le responsabilità del… - GiovaQuez : Medvedev: 'L'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo'. Colp… - gippu1 : Non so se l'ipermediatica trattativa sia colpa del Milan, del Bruges o entrambi, ma #DeKetelaere arriverà in serie… - Profilo3Marco : RT @Mezzorainpiu: 'Mi dispiace soltanto perché aver mandato a casa Draghi nel momento in cui si deve approvare il nuovo patto di stabilità… - DonChis67169310 : @ricpuglisi L inflazione è colpa di putin???? Certo, non è mica colpa delle banche centrali di Usa e Europa, che da p… -