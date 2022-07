Cardioaspirina | più no che sì

Leggi su panorama

(Di domenica 31 luglio 2022) Ricorrere all’«aspirinetta» dopo una certa età per prevenire infarti o ictus serve a poco, mentre aumenta il rischio di emorragie intestinali. Colesterolo o pressione alta non ne giustificano l’uso, dicono nuovi studi americani. Per proteggere il cuore, meglio fare altro..., come nome, suona benissimo. Trasmette l’idea di una protezione costante ed efficace nei confronti del nostro cuore. Anche «aspirinetta» (come viene soprannominata) ispira fiducia e zero preoccupazioni, un po’ come la vitamina C o un simpatico integratore. I medici la prescrivono di frequente ai loro pazienti considerati a rischio cardiovascolare perché, questo il razionale scientifico, l’acido acetilsalicilico funziona come antiaggregante piastrinico, prevenendo infarto e ictus: 100 o 75 milligrammi ogni giorno e avanti tranquilli. Ecco, no. Non proprio. Linee guida americane appena ...