Baci in spiaggia, coppia gay cacciata da stabilimento balneare (Di domenica 31 luglio 2022) cacciata da uno stabilimento balneare del litorale pisano perché si stava Baciando. Il fatto, accaduto ieri, è stato riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno senza indicare il nome del bagno né l'... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 31 luglio 2022)da unodel litorale pisano perché si stavaando. Il fatto, accaduto ieri, è stato riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno senza indicare il nome del bagno né l'...

Baci in spiaggia, coppia gay cacciata da stabilimento balneare Alla richiesta di spiegazioni della coppia prima è arrivato il commento del bagnino ( "se volete fare certe cose potete andare alla spiaggia libera e restare lì anche tutta la notte" ), poi quello ...