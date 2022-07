Antonella Baccaro risponde alla domanda di una lettrice: "Possono esserci uomini così grandi che non si possano mettere in discussione?" (Di domenica 31 luglio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Bisogna essere una “penna” straordinaria, come Natalia Aspesi, per teorizzare con sincera convinzione personale che ci sono uomini che non ci si può permettere di perdere. uomini che bisogna accettare di condividere (con altre), che vanno rispettati senza fare scenate. E avere il coraggio di metterlo nero su bianco, mentre ancora del #Metoo non si celebrano le esequie, ricordando un altro grande del giornalismo, recentemente scomparso: il suo direttore Eugenio Scalfari. Nel bellissimo ritratto sentimentale che gli dedica, Aspesi rievoca il fascino del fondatore di Repubblica, e maliziosamente rammenta come «a Roma, davanti alla porta chiusa dell’ufficio di Scalfari, si aggiravano le colleghe ansiose di essere ricevute e, ... Leggi su iodonna (Di domenica 31 luglio 2022)(foto di Carlo Furgeri Gilbert) Bisogna essere una “penna” straordinaria, come Natalia Aspesi, per teorizzare con sincera convinzione personale che ci sonoche non ci si può perdi perdere.che bisogna accettare di condividere (con altre), che vanno rispettati senza fare scenate. E avere il coraggio di metterlo nero su bianco, mentre ancora del #Metoo non si celebrano le esequie, ricordando un altro grande del giornalismo, recentemente scomparso: il suo direttore Eugenio Scalfari. Nel bellissimo ritratto sentimentale che gli dedica, Aspesi rievoca il fascino del fondatore di Repubblica, e maliziosamente rammenta come «a Roma, davantiporta chiusa dell’ufficio di Scalfari, si aggiravano le colleghe ansiose di essere ricevute e, ...

Il gender gap di cui poco si parla ma che ha già molti effetti All'inizio del millennio era vero il contrario di Antonella Baccaro Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). In Italia le coppie in cui la donna è il partner più istruito sono in forte ... La stagione degli amori e la fedeltà al desiderio L'estate si conferma ancora la stagione dei tradimenti. Sulla psicologia degli amanti, consiglio a tutti di riprendere la lettura di un libro che mi è parso illuminante: "Fedeltà" di Marco Missiroli