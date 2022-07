Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 luglio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione il microfono Giuliano Ferrigno Beppe Grillo scrive sul suo blog non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare ma certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole dovevamo fin dall’inizio di dover combattere contro Zombi che avrebbero fatto di tutto per sconfiggere o ancor peggio contagiarci intanto l’ex capogruppo del Movimento Davide Crippa Annuncia il suo addio dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare si tratta per me molto sofferta e meditata lungo Lascia anche il ministro Federico dinca Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del governo draghi dice che non posso che prendere atto del insanabili divergenze tra il mio per Quello assunto nellesettimane dal ...