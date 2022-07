Supera l’ultimo esame all’università e “muore di gioia”. L’infarto è fatale: muore a 22 anni (Di sabato 30 luglio 2022) Era l’ultimo esame all’università: era felice, aveva finito di studiare, aveva appena completato il suo quarto e ultimo anno. Poi la tragedia: ha iniziato a sentirsi male, ha sentito un dolore improvviso al petto ed è stato portato d’urgenza in ospedale. I medici hanno scoperto che aveva avuto un infarto ed è morto più tardi. È la tragica storia raccontata dal Mirror di uno studente egiziano di 22 anni, Mubarak Hussein Sayed Abdel-Jalil “morto di gioia”. Il ragazzo era uno studente di geologia, stava aspettando di sentire il voto finale dopo aver sostenuto gli esami finali presso la Facoltà di Scienze della South Valley University di Qena, in Egitto. Quando alla fine ha strappato la busta è stato elettrizzato nello scoprire che era morto, ma poi ha sentito un dolore improvviso al petto ed è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Era: era felice, aveva finito di studiare, aveva appena completato il suo quarto e ultimo anno. Poi la tragedia: ha iniziato a sentirsi male, ha sentito un dolore improvviso al petto ed è stato portato d’urgenza in ospedale. I medici hanno scoperto che aveva avuto un infarto ed è morto più tardi. È la tragica storia raccontata dal Mirror di uno studente egiziano di 22, Mubarak Hussein Sayed Abdel-Jalil “morto di”. Il ragazzo era uno studente di geologia, stava aspettando di sentire il voto finale dopo aver sostenuto gli esami finali presso la Facoltà di Scienze della South Valley University di Qena, in Egitto. Quando alla fine ha strappato la busta è stato elettrizzato nello scoprire che era morto, ma poi ha sentito un dolore improvviso al petto ed è stato ...

