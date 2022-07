Sicilia, Bertolaso: “Musumeci merita di proseguire nel suo operato” (Di sabato 30 luglio 2022) MILANO – “Abbiamo vissuto stagioni e momenti complicati. Non dimentichiamo il Covid. Anch’io ho dato una mano all’inizio della pandemia in Sicilia. Credo che un giudizio sull’operato di un presidente non possa essere slegato dal contesto e dalle condizioni in cui è stato chiamato a operare. Musumeci ha governato con grande passione e nel migliore dei modi, merita di proseguire il suo operato. Spero che i partiti al momento di decidere ne tengano conto”. Lo ha detto il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, nonché ex numero uno della Protezione Civile, Guido Bertolaso, in un intervista a “La Sicilia”, di fatto caldeggiando un governo Musumeci Bis per la Regione Sicilia. Nel corso dell’intervista, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 30 luglio 2022) MILANO – “Abbiamo vissuto stagioni e momenti complicati. Non dimentichiamo il Covid. Anch’io ho dato una mano all’inizio della pandemia in. Credo che un giudizio sull’di un presidente non possa essere slegato dal contesto e dalle condizioni in cui è stato chiamato a operare.ha governato con grande passione e nel migliore dei modi,diil suo. Spero che i partiti al momento di decidere ne tengano conto”. Lo ha detto il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, nonché ex numero uno della Protezione Civile, Guido, in un intervista a “La”, di fatto caldeggiando un governoBis per la Regione. Nel corso dell’intervista, ...

