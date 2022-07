Semplici | «Cremonese e Lecce devono trovare una compattezza»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 luglio 2022) Le parole disulla lotta salvezza nella prossima stagione: «Il Monza non pensa solo alla salvezza» Intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, Leonardoha parlato delle neopromosse in Serie A. Di seguito le sue parole. «una buonae saper accettare le sconfitte che faranno parte del percorso. Il Monza, dopo un mercato ambizioso, non pensa solo alla salvezza. Però sarà fondamentale l’intesa tra i giocatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.