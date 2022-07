Paola Egonu si è fidanzata con il pallavolista Michal Filip

ParliamoDiNews : Paola Egonu ha ritrovato l`amore con Michal Filip. Le foto social che raccontano la pansessualità dell`azzurra -… - alex_liccardo : Siamo nel 2022 e mi tocca ancora leggere commentatori su Facebook che affermano che 'la ragazza è confusa'. Ce la f… - sportli26181512 : Paola Egonu, vacanze in Sardegna con il nuovo fidanzato Michal Filip. FOTO: Estate al bacio per la fuoriclasse azzu… - francobus100 : Paola Egonu, (dopo la storia finita con la sua collega) ritrova l'amore: la nuova fiamma è Michal Filip? Ecco chi è… - haakspor : @ulasinho3 @doabnyp1 @boskoball isabelle haak:ronaldo paola egonu:messi -

Estate al bacio per la fuoriclasse azzurra che dopo il trionfo con l'Italvolley in Nations League ha trovato anche l'amore: è il collega polacco Michal Filip, che gioca in Turchia, prossima ...Da repubblica.itMichal Filip Nuovo amore perSembrerebbe di sì da alcune foto pubblicate su Instagram: la campionessa azzurra è in vacanza in Sardegna con un ragazzo, pallavolista come lei, ...La schiacciatrice della Nazionale azzurra ha un nuovo amore e lo fa sapere tramite Instagram. E a chi si stupisce perché in passato aveva amato una donna risponde: «A me piacciono le persone, il gener ...Qualche settimana fa, nel corso di un’intervista concessa a 'Oggi', Paola Egonu aveva annunciato di avere un nuovo amore, senza però volere specificare se si trattasse di un uomo o di una donna. "A me ...