Lavoro minorile: evoluzione o regressione? (Di sabato 30 luglio 2022) Quando si sente parlare di Lavoro minorile, per le vecchie generazioni sarebbe quasi normale se non necessario ? magari anche a fini educativi ? per le nuove invece i vocaboli Lavoro e minori non sempre vanno d'accordo. Quando un minore decide di lavorare ? o sono le famiglie a sollecitarlo ? la legge tutela la sua posizione? Lavoro minorile e Costituzione Il Lavoro minorile in Italia è tutelato e regolamentato da due articoli specifici. L'articolo 34 sancisce il divieto per un minore di lavorare. L'età minima non può che essere quella che corrisponde con il termine della scuola dell'obbligo, fatte salve le deroghe limitate. L'articolo 37 invece tutela il Lavoro dei minori e garantisce ad essi (a parità di prestazione) un adeguato compenso per il ...

