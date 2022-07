Gp Ungheria libere 3 | la Williams festeggia con Latifi e Albon

(Di sabato 30 luglio 2022) Fernando Alonso è stato il migliore con le gomme intermedie per 54 minuti nelle prove3 del Gp. Il pilota dellaNicolasha fatto un grande salto di prestazione nell’ultimo giro con poca pioggia rispetto ad un meteo che invece professava temporali forti e alla fine ha vinto la gara. Sul secondo gradino è arrivato il Ferrarista Charles Leclerc, seguito a ruota dall’altradi. Poi nel pomeriggio si passerà alle qualifiche per la conquista della pole. Gp2: Leclerc risponde a Sainz Gp3: il maltempo è stato ballerino La pioggia è cambiata sabato mattina al Gran Premio d’. Una coltre di pioggia iniziata ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - sportface2016 : #F1 | #HungarianGP, #Vettel: 'Incidente nelle libere non ha aiutato' - Giulian53196861 : CLASSIFICA FP3 - La graduatoria delle terze libere nel GP Ungheria Latifi (Williams) 1'41'480 Leclerc (Ferrari) 1'4… - sportli26181512 : F1, Vettel a muro: l'incidente nelle Libere 3 del GP d'Ungheria. FOTO e VIDEO: Nel finale delle Libere 3 a Budapest… -

La pioggia è arrivata all'Hungaroring, dove in attesa delle qualifiche di oggi pomeriggio, si sono disputate le ultime provedel Gp d'di Formula 1. Il più veloce sul bagnato è stato un sorprendente Latifi, seguito da Leclerc e Albon. Quarto tempo per Verstappen, che si lascia alle spalle Russell e Alonso. ...... RISULTATI QUALIFICHE PL3 - A sorpresa è Nicholas Latifi il più rapido nella terza sessione di provedel GP. Un'ora fortemente condizionata dalla pioggia e dall'asfalto andato a ...Sebastian Vettel, pilota dell'Aston Martin, parla al termine delle sue qualifiche al GP d'Ungheria 2022 di Formula 1.A Budapest si scaldano i motori per le qualifiche del GP di Ungheria di F1, segui la cronaca LIVE: pioggia protagonista