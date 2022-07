Formula E - Pole e vittoria per Dennis nell'ePrix di Londra (Di sabato 30 luglio 2022) Pole position, vittoria e giro più veloce della gara per Jake Dennis all'ePrix di Londra di Formula E. Il pilota inglese della Andretti non ha avuto rivali e ha tagliato il traguardo con un margine di due secondi sulle due Mercedes-EQ di Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries. Dominio assoluto. Non era una missione semplice tenersi dietro le Mercedes, ma Dennis alla fine ci è riuscito. Ha mantenuto il controllo fin dalla prima curva, dettando il ritmo fino alla bandiera a scacchi. Dennis e Vandoorne hanno attivato l'Attack Mode al nono giro e sono rimasti incollati tra loro, ma alla fine del periodo di potenza aggiuntiva Dennis aveva il 2% di potenza in più che ha fatto la differenza nella gestione della gara. Negli ultimi ... Leggi su quattroruote (Di sabato 30 luglio 2022)position,e giro più veloce della gara per Jakeall'didiE. Il pilota inglese della Andretti non ha avuto rivali e ha tagliato il traguardo con un margine di due secondi sulle due Mercedes-EQ di Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries. Dominio assoluto. Non era una missione semplice tenersi dietro le Mercedes, maalla fine ci è riuscito. Ha mantenuto il controllo fin dalla prima curva, dettando il ritmo fino alla bandiera a scacchi.e Vandoorne hanno attivato l'Attack Mode al nono giro e sono rimasti incollati tra loro, ma alla fine del periodo di potenza aggiuntivaaveva il 2% di potenza in più che ha fatto la differenzaa gestione della gara. Negli ultimi ...

