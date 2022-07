Fiorentina, Duncan: «Venivo da due anni difficili, grazie a Italiano e ai compagni» (Di sabato 30 luglio 2022) . Le parole del centrocampista viola Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dal ritiro del club gigliato. Le sue parole riportate da Firenzeviola.it: «Quella con la Juventus all’ultima giornata è stata una serata importante per la Fiorentina e per Firenze, visto che dopo tanti anni siamo tornati in Europa. L’anno scorso è stato un anno importante, Venivo da due anni difficili. Però devo ringraziare il mister e i compagni che mi hanno messo a mio agio e mi hanno dato la possibilità di esprimermi al meglio. Quest’anno sarà ancora più dura perché dobbiamo confermarci». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) . Le parole del centrocampista viola Alfred, centrocampista della, ha parlato dal ritiro del club gigliato. Le sue parole riportate da Firenzeviola.it: «Quella con la Juventus all’ultima giornata è stata una serata importante per lae per Firenze, visto che dopo tantisiamo tornati in Europa. L’anno scorso è stato un anno importante,da due. Però devo ringraziare il mister e iche mi hanno messo a mio agio e mi hanno dato la possibilità di esprimermi al meglio. Quest’anno sarà ancora più dura perché dobbiamo confermarci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

