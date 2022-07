F1, orario gara 31 luglio: programma GP Ungheria, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 30 luglio 2022) Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche, è già tempo di pensare alla gara di domani. Il Gran Premio di Ungheria, tredicesima tappa della stagione, ultima prima delle vacanze agostane, è all’orizzonte e ci regalerà un’altra grande battaglia con Ferrari e Red Bull pronte a contendersi il gradino più alto del podio. Lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 15.00 con una griglia di partenza che si annuncia rovente! Sarà quindi il tracciato dell’Hungaroring a dare l’arrivederci al Circus prima dello stop del mese di agosto e, come sempre, ci regalerà una gara serrata e ricca di incognite. E’ molto semplice prevedere un nuovo duello tra Ferrari e Red Bull, ma mai dare per sconfitto in partenza Lewis Hamilton che, sulla pista di Budapest, ha vinto a ripetizione in carriere. Un anno fa il successo andò, non senza sorprese, ad ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche, è già tempo di pensare alladi domani. Il Gran Premio di, tredicesima tappa della stagione, ultima prima delle vacanze agostane, è all’orizzonte e ci regalerà un’altra grande battaglia con Ferrari e Red Bull pronte a contendersi il gradino più alto del podio. Lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 15.00 con una griglia di partenza che si annuncia rovente! Sarà quindi il tracciato dell’Hungaroring a dare l’arrivederci al Circus prima dello stop del mese di agosto e, come sempre, ci regalerà unaserrata e ricca di incognite. E’ molto semplice prevedere un nuovo duello tra Ferrari e Red Bull, ma mai dare per sconfitto in partenza Lewis Hamilton che, sulla pista di Budapest, ha vinto a ripetizione in carriere. Un anno fa il successo andò, non senza sorprese, ad ...

