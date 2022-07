Calciomercato Salernitana | UFFICIALE il prestito dall’Inter di Pirola

(Di sabato 30 luglio 2022), arrivaLorenzo. Affare fatto per il difensore, che passa in granata inLorenzoè un nuovo calciatore della. Lo comunica il club campano con un comunicato. ?? Welcome Lorenzo ??##Welcome #macteanimo #uss1919 pic.twitter.com/8xQfkZhyaV— US1919 (@OfficialUSS1919) July 30, 2022 «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Inter per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con opzione e contro-opzione del difensore classe ’02 Lorenzo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : ?? #Salernitana, #Mikael va in prestito all’@SCInternacional ?? #Calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Salernitana, #Pirola si trasferisce in prestito dall'#Inter - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, si allontana #Pinamonti. #Piatek rimane primo obiettivo - Sal_FuoriSede : ?? Le parole di #Iervolino prima del triangolare di stasera: 'Sono convinto che arriveranno altri tre, quattro gioc… - sportal_it : Salernitana, acquistato Pirola -

La, rivoltata quasi completamente l'anno scorso a gennaio, dall'arrivo di Walter Sabatini e affidata alle funamboliche capacità di Davide Nicola, è riuscita a salvarsi, seppure in ..., è fatta con la Juventus per il passaggio a titolo definitivo di Kastanos ai granata É fatta per il passaggio a titolo definitivo tra lae la Juventus per ...La Salernitana ha appena acquistato un nuovo difensore. Si tratta di Lorenzo Pirola, difensore ex Monza, di proprietà dell' Inter. Lo ha annunciato poche ore fa il club granata: "L'U.S. Salernitana 19 ...Tra le operazioni più importanti quelle legate al centrocampo, dove servono almeno due uomini per completare il reparto mediano. L'operazione più vicina alla conclusione è quella che riguarda il cipri ...