Spezia: Sena rescinde, mai più in campo dopo Covid (Di venerdì 29 luglio 2022) Lo Spezia e Leo Sena hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista brasiliano al club ligure fino al 2024. La decisione arriva dopo un anno di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Loe Leohanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista brasiliano al club ligure fino al 2024. La decisione arrivaun anno di ...

